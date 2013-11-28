У штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Військового комітету Україна-НАТО на рівні військових представників

Під час засідання були розглянуті питання поточного стану і перспектив участі підрозділів Збройних Сил України в операціях під проводом Альянсу та Силах реагування НАТО, а також реформування та розвитку системи управління Збройних Сил України.

Військових представників держав-членів Альянсу поінформували стосовно участі національних контингентів та персоналу в операціях з підтримання миру та безпеки під проводом НАТО в Косово, Афганістані, акваторії Середземного моря та Індійського океану.

Військовий представник Місії України при НАТО генерал-майор Анатолій Петренко довів позицію керівництва Збройних Сил України щодо можливих внесків Збройних Сил України до Сил реагування НАТО у 2015-2016 роках.

Перший заступник начальника Головного командного центру Збройних Сил України генерал-майор Олександр Сирський ознайомив учасників засідання з основними завданнями та структурою системи управління ЗС України, напрямами її розвитку, організацією системи реагування на ситуації кризового характеру. Також він розповів про управління визначеними силами і засобами, порядок здійснення контролю за діяльністю національних контингентів у ході участі в операціях з підтримання миру та безпеки. Крім того, генерал-майор Олександр Сирський поділився досвідом щодо порядку впровадження кращих військових стандартів та наголосив на перспективних напрямах співпраці.

Військові представники країн Альянсу підтримали прагнення української сторони до реформування та подальшого розвитку системи управління Збройних Сил України в контексті підвищення ефективності її функціонування і запровадження сучасних цифрових технологій обміну та обробки інформації, а також впровадження кращих військових стандартів у системи оперативного планування та управління військами (силами).