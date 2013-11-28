В Україні з чотириденним візитом перебуває офіційна делегація Міністерства оборони Республіки Хорватія

Метою візиту є продовження діалогу на рівні глав оборонних відомств України та Республіки Хорватія, ознайомлення з можливостями оборонно-промислового комплексу України, визначення практичних заходів з метою подальшого розвитку двостороннього співробітництва в оборонній, зокрема військово-технічній, сфері.

– Ми зустрічалися місяць тому, і за цей час зроблено багато кроків вперед в плані військово-технічного співробітництва, – зазначив під час переговорів в складі делегацій Міністр оборони України Павло Лебедєв та висловив сподівання на подальшу плідну та ефективну співпрацю в інтересах обох країн.

У ході візиту заплановані зустрічі делегації Міністерства оборони Республіки Хорватія з Прем’єр-міністром України, Головою Верховної Ради України. Також представники хорватського оборонного відомства відвідають низку установ та підприємств оборонно-промислового комплексу України.