У 2013 році кількість військовослужбовців Збройних Сил України, які пройшли мовну підготовку, збільшилася у півтора рази

Мовна підготовка військовослужбовців здійснюється як на курсах іноземних мов при вищих військових навчальних закладах і військових підрозділах вищих навчальних закладів (у тому числі за кордоном), так і за місцем дислокації органів військового управління, військових частин і установ, без відриву військовослужбовців від виконання службових обов’язків.

За першим напрямом навчання курси з вивчення іноземної мови в Україні проводяться у Національному університеті оборони України ім. І. Черняховського, Військовому інституті Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, Військовій академії у м. Одеса, Харківському університеті Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Житомирському військовому інституті ім. С. Корольова, Академії Військово-Морських Сил ім. П. Нахімова.

У 2013 році, порівняно з минулими роками, проведено більше наборів слухачів на зазначені курси, що дало змогу збільшити кількість військовослужбовців, які пройшли мовну підготовку, у півтора рази.

Крім того, українських військовослужбовців направлено на навчання на мовних (фахових) курсах за кордоном: у США, ФРН, Канаду, Велику Британію, Литву, Естонію, Швейцарію, Словаччину, Італію, Туреччину, Південну Корею, Угорщину та Польщу.

Робота щодо вивчення іноземних мов у навчальних закладах країн-партнерів продовжується і з кожним роком набирає обертів.

У поточному році значно активізовано роботу щодо вивчення іноземних мов в органах військового управління, військових частинах і установах. Тут заняття відбуваються в групах по 10-15 осіб під керівництвом офіцерів, які володіють мовою на необхідному рівні.

З метою підвищення ефективності системи мовної підготовки військовослужбовців, на даний час у Збройних Силах України визначено перелік військових частин і установ, які залучаються для участі в міжнародних заходах і для яких вивчення іноземної мови є пріоритетним, а також опрацьовано Дорожню карту створення у Збройних Силах України адміністративної системи управління мовною підготовкою та підвищення ефективності програмного адміністрування.

Розроблено навчально-методичні програми та рекомендації по навчанню, інші навчальні матеріали, які в електронному вигляді розповсюджено у Збройних Силах України.

На даний час у Міністерстві оборони України завершується процес планування заходів міжнародного співробітництва Збройних Сил України на 2014 рік. У наступному році заплановано проведення заходів з оборонними відомствами та збройними силами країн – членів НАТО, ЄС, СНД згідно з попередніми домовленостями.