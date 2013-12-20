У 2013 році кількість військовослужбовців Збройних Сил України, які пройшли мовну підготовку, збільшилася у півтора рази
Робота щодо організації і здійснення мовної підготовки військовослужбовців проводиться відповідно до вимог Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністра оборони.
Мовна підготовка військовослужбовців здійснюється як на курсах іноземних мов при вищих військових навчальних закладах і військових підрозділах вищих навчальних закладів (у тому числі за кордоном), так і за місцем дислокації органів військового управління, військових частин і установ, без відриву військовослужбовців від виконання службових обов’язків.
За першим напрямом навчання курси з вивчення іноземної мови в Україні проводяться у Національному університеті оборони України ім. І. Черняховського, Військовому інституті Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, Військовій академії у м. Одеса, Харківському університеті Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Житомирському військовому інституті ім. С. Корольова, Академії Військово-Морських Сил ім. П. Нахімова.
У 2013 році, порівняно з минулими роками, проведено більше наборів слухачів на зазначені курси, що дало змогу збільшити кількість військовослужбовців, які пройшли мовну підготовку, у півтора рази.
Крім того, українських військовослужбовців направлено на навчання на мовних (фахових) курсах за кордоном: у США, ФРН, Канаду, Велику Британію, Литву, Естонію, Швейцарію, Словаччину, Італію, Туреччину, Південну Корею, Угорщину та Польщу.
Робота щодо вивчення іноземних мов у навчальних закладах країн-партнерів продовжується і з кожним роком набирає обертів.
У поточному році значно активізовано роботу щодо вивчення іноземних мов в органах військового управління, військових частинах і установах. Тут заняття відбуваються в групах по 10-15 осіб під керівництвом офіцерів, які володіють мовою на необхідному рівні.
З метою підвищення ефективності системи мовної підготовки військовослужбовців, на даний час у Збройних Силах України визначено перелік військових частин і установ, які залучаються для участі в міжнародних заходах і для яких вивчення іноземної мови є пріоритетним, а також опрацьовано Дорожню карту створення у Збройних Силах України адміністративної системи управління мовною підготовкою та підвищення ефективності програмного адміністрування.
Розроблено навчально-методичні програми та рекомендації по навчанню, інші навчальні матеріали, які в електронному вигляді розповсюджено у Збройних Силах України.
На даний час у Міністерстві оборони України завершується процес планування заходів міжнародного співробітництва Збройних Сил України на 2014 рік. У наступному році заплановано проведення заходів з оборонними відомствами та збройними силами країн – членів НАТО, ЄС, СНД згідно з попередніми домовленостями.