З Харкова в райони проведення АТО направлено понад 380 тонн бронетанкового майна

Отримання, зберігання та постачання матеріальних засобів до армійських підрозділів — головні завдання даного військового організму.

У результаті старань особового складу центру з середини квітня до зони антитерористичної операції направлено понад 120 вантажівок із бронетанковим майном, що склало понад 380 тонн. Від копієчних гумових патрубків до півторатонних танкових двигунів цілодобово направляються з наших сховищ на Донбас.

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Свою діяльність в місцях зосередження військ фахівці логістики координують з ремонтно-відновлювальними підрозділами. В результаті такого тандему наші танки, бронетранспортери та бойові машини десанту, що вийшли з ладу, вдається швидко ремонтувати.