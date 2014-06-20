Кожну партію бронежилетів перед поставкою ретельно перевіряють
Про це, сьогодні, 20 червня, повідомив на брифінгу начальник Головного представництва замовника Міністерства оборони України полковник Олександр Костюнін.
Зокрема, він розповів, що робота над виготовленням бронежилетів починається з отримання зразків на них.
"Бронежилет незалежно від класу захисту є швейним виробом, якість його починається з якості пошиття чохлів і продовжується на етапі комплектування м’яких балістичних пакетів. Потім перевірка твердості металу, комплектації на кінцевому виході бронежилету. Остаточним контролем є балістичні випробування, що проводяться в лабораторіях на відповідність класу захисту", - наголосив полковник Олександр Костюнін.
За його словами випробування елементів бронепластин проводиться в акредитованих лабораторіях і мають свою специфіку.
"Випробування проводиться для 3 видів зброї і мають свою специфіку. Це зокрема, для ПМ, АК-74 і СВД. Фіксується відстань від зброї до виробу, а також швидкість кулі. Після цього надається протокол балістичного випробування. Якщо все відповідає державним стандартам, то складається акт приймального контролю, що є підставою для використання за призначенням. Після чого бронежилети допускаються на забезпечення ЗС України", - підкреслив він.