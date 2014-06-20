Кожну партію бронежилетів перед поставкою ретельно перевіряють

Зокрема, він розповів, що робота над виготовленням бронежилетів починається з отримання зразків на них.

"Бронежилет незалежно від класу захисту є швейним виробом, якість його починається з якості пошиття чохлів і продовжується на етапі комплектування м’яких балістичних пакетів. Потім перевірка твердості металу, комплектації на кінцевому виході бронежилету. Остаточним контролем є балістичні випробування, що проводяться в лабораторіях на відповідність класу захисту", - наголосив полковник Олександр Костюнін.

За його словами випробування елементів бронепластин проводиться в акредитованих лабораторіях і мають свою специфіку.

"Випробування проводиться для 3 видів зброї і мають свою специфіку. Це зокрема, для ПМ, АК-74 і СВД. Фіксується відстань від зброї до виробу, а також швидкість кулі. Після цього надається протокол балістичного випробування. Якщо все відповідає державним стандартам, то складається акт приймального контролю, що є підставою для використання за призначенням. Після чого бронежилети допускаються на забезпечення ЗС України", - підкреслив він.