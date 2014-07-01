В Україні запускається виробництво нових наборів сухих харчових продуктів

Про це повідомив начальник Центрального управління продовольчого забезпечення збройних сил (ЗС) тилу ЗС полковник Олександр Андрух.

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"Сьогодні виготовлено 130 тис. повсякденних наборів сухих продуктів і 1300 групових наборів сухих продуктів (на 10 осіб)", – розповів Олександр Андрух, додавши, що ці сухі пайки відрізняються від попередніх, термін придатності яких складав лише 9 місяців. "Термін придатності розроблених нових сухих пайків – до 2 років. В них суттєво збільшена калорійність, яка тепер складає 4232 ккал, що на 600-700 ккал більше, ніж було в попередніх. Також змінено упаковку, яка пристосована до зберігання у будь-яких умовах і вже дуже добре себе зарекомендувала при доставці авіаційним способом", – додав він.

За його словами, групові набори сухих продуктів мають по 3939 ккал. В них розфасовані продукти для триразового харчування.

До складу групових наборів сухих продуктів входять галети з борошна пшеничного першого сорту - 350 г, консерви м’ясні (м'ясо тушковане яловичини вищого сорту) - 367,5 г, консерви м'ясні (паштети печінкові) - 100 г, крупи різні (або макаронні вироби) в асортименті - 270 г, концентрати харчові перших страв в асортименті (супи) - 36 г, консерви овочеві закусочні - 120 г, цукор - 90 г, чай чорний натуральний - 6 г, приправа овочева в асортименті - 7 г).

Слід зазначити, що у березні Міністерством оборони в якості благодійної допомоги отримано від збройних сил країн-партнерів, а саме США, 300 тис. наборів сухих продуктів. А кілька днів тому із Норвегії отримано ще понад 77,5 тис. наборів сухих продуктів. Усі вони розмитнені та днями будуть доставлені до бійців у зону АТО. " Міністерством оборони налагоджено тісну співпрацю з Міністерством аграрної політики та продовольства і отримано 200 т води питної бутильованої, яку видано військовослужбовцям – учасникам АТО", – додав Олександр Андрух.