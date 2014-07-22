Завтра до РФ вилітає літак за пораненими українськими військовими

Завтра до Російської Федерації вилітає реанімаційно-операційний літак Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 „Віта“ з медичною бригадою, який забере частину українських військовослужбовців з російських госпіталів.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій під час брифінгу у Військово-медичному клінічному центрі «Головний військово-медичний госпіталь».

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За його словами, в Росії у трьох лікарнях зараз знаходяться 22 українських військовослужбовця: 20 — в Гуківській лікарні, один — у Ростові-на-Дону і один — в Таганрозі. З них четверо — у важкому стані, один — у комі. Двоє українських військовослужбовців померли в російських госпіталях.

«Влада зараз докладає всіх зусиль, щоб забрати поранених. На завтра запланований літак з медичною бригадою, який вилетить до Ростова-на-Дону. У першу чергу ми плануємо забрати більшість поранених легкої та середньої тяжкості. Наш досвідчений лікар зараз залишається там разом із консулом, вивчає стан здоров’я важких поранених, які перебувають у реанімації. Наступним рішенням буде послати вже за ними, можливо, в п’ятницю, якщо вони будуть транспортабельні», - повідомив Андронатій.

Полковник медичної служби також зазначив, що домовленості між Росією і Україною з цього приводу вже є.