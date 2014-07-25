За минулу добу в зоні АТО загинули 13 військових, 19 отримали поранення - РНБО
13:01, 25 липня 2014Військо
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У зоні проведення антитерористичної операції минулої доби загинули 13 українських військовослужбовців, 19 отримали поранення.
За минулий день в зоні АТО загинули 13 військових / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За минулу добу в зоні антитерористичної операції загинули 13 військовослужбовців», - заявив він.
Крім цього, за словами Лисенка, поранення отримали 19 українських військових.
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