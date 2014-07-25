За минулу добу в зоні АТО загинули 13 військових, 19 отримали поранення - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За минулу добу в зоні антитерористичної операції загинули 13 військовослужбовців», - заявив він.

Крім цього, за словами Лисенка, поранення отримали 19 українських військових.

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