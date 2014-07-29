Авіація Росії продовжує порушувати держкордони України

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, сьогодні ув період з 08.33 до 08.38 силами АТО зафіксовано порушення державного кордону України з боку РФ літальними апаратами.

Це вже не перший такий випадок, наголошує Селезньов. Напередодні також було зафіксовано кілька фактів незаконного порушення кордону України літальними апаратами з боку РФ.

«Часом ці літаки йшли углиб території України на відстань до 50 кілометрів, переміщалися у тому числі і над містом Луганськ», - повідомив він.

Селезньов допускає можливість того, що серед завдань, покладених на російську авіацію, є провокації «у форматі тих, що відбулися в місті Сніжне».

При цьому Селезньов підкреслює, що сили АТО чітко виконують наказ верховного головнокомандувача ЗС України щодо заборони ведення вогню артилерією і авіацією по житлових районах і місцях, де проживає мирне населення регіону.

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