Міноборони разом з Міносвіти розпочали всеукраїнську акцію "Лист пораненому"

У Міністерстві оборони та Міністерстві освіти і науки України запропонували всім бажаючих підтримати військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок виконання бойових завдань в рамках проведення заходів антитерористичної операції та знаходяться на лікуванні і проходять реабілітацію у військово-медичних закладах Міністерства оборони України.

"Допомога, дитячі малюнки, листи на підтримку поранених військовослужбовців сприятимуть швидшому відновленню їх моральних, психологічних та духовних сил і поверненню у бойові порядки", - йдеться у повідомленні.