Міноборони разом з Міносвіти розпочали всеукраїнську акцію "Лист пораненому"

19:14, 06 серпня 2014
Військо
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Відомства запропонували всім бажаючим підтримати поранених військовослужбовців листами.

Діти пишуть листи солдатам / mil.gov.ua

У Міністерстві оборони та Міністерстві освіти і науки України запропонували всім бажаючих підтримати військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок виконання бойових завдань в рамках проведення заходів антитерористичної операції та знаходяться на лікуванні і проходять реабілітацію у військово-медичних закладах Міністерства оборони України.

"Допомога, дитячі малюнки, листи на підтримку поранених військовослужбовців сприятимуть швидшому відновленню їх моральних, психологічних та духовних сил і поверненню у бойові порядки", - йдеться у повідомленні.

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