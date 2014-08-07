Ватажки терористів залякують бойовиків, щоб запобігти "дезертирству" - штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

"Аналітиками штабу АТО відмічається те, що бойовий дух терористів зламано. Вони роблять панічні дії щоб уникнути оточень та знищень. Їх польові ватажки продовжують залякувати, як своїх підлеглих, так і мирних мешканців, аби не допустити дезертирств та масових переходів на бік Збройних Сил України", - повідомляють у штабі. Читайте такожУ Міноборони вважають, що у терористів на Донбасі починається агонія та паніка

Також продовжуються цинічні провокації і спроби маніпулювати свідомістю людей через мережу Інтернет, йдеться у повідомленні.

"Кіберзлочинцями створено клони офіційної сторінки прес-служби АТО. Проросійськими фахівцями з маніпулювання та проведення спеціальних психологічних операцій виготовлено і розповсюджено через всесвітню мережу низку відеороликів в яких паплюжаться українські воїни", - інформує прес-служба штабу.