У Луганську бойовики в формі українських військових обстрілюють житлові квартали - РНБО
14:47, 07 серпня 2014Військо
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Про це повідомив керівник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
У Луганську триває терор / Фото: Romas Vitaly / facebook.com
У Луганську переодягнені у форму українських військових терористи обстрілюють житлові квартали.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, обстріли житлових кварталів та інфраструктури міста з боку таких терористів зафіксовані у Жовтневому, Ленінському, Кам'янобродському, Артемівському районах Луганська.
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