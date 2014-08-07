У Луганську бойовики в формі українських військових обстрілюють житлові квартали - РНБО

У Луганську переодягнені у форму українських військових терористи обстрілюють житлові квартали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, обстріли житлових кварталів та інфраструктури міста з боку таких терористів зафіксовані у Жовтневому, Ленінському, Кам'янобродському, Артемівському районах Луганська.