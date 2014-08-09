Протягом доби безпілотники РФ 4 рази порушували повітряний простір України

13:43, 09 серпня 2014
Військо
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Протягом доби російські безпілотники чотири рази порушували повітряний простір України.

Фото Міністерства оборони РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

Читайте такожРНБО: У Запорізькій області збито російський безпілотник За його словами, перетин цими літакам державного кордону України спостерігався у Херсонській та Донецькій областях.

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