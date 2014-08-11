Сили АТО не застосовують тактику російських військ на Кавказі - РНБО
14:16, 11 серпня 2014Військо
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Сили АТО не застосовують тактику російських збройних сил, яку ті використовували на Кавказі, тобто не обстрілюють міста, а в першу чергу опікуються збереженням життя мирних жителів та інфраструктури.
В РНБО наголосили, що опікуються збереженням життя мирних жителів / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Ми не робимо так, як російські військові на Кавказі, ми не обстрілюємо міста вщент, щоб туди зайти і поставити прапорець», - заявив він.
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«Наша перша задача – це збереження життя мирних жителів, інфраструктури, щоб вони могли потім безперешкодно налагодити мирне життя», - сказав Лисенко.
За його словами, «у нас майже завершена операція з оточення цих міст, практично перерізано шляхи постачання зброї між Донецьком і Луганськом».
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