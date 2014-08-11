Сили АТО не застосовують тактику російських військ на Кавказі - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Ми не робимо так, як російські військові на Кавказі, ми не обстрілюємо міста вщент, щоб туди зайти і поставити прапорець», - заявив він.

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«Наша перша задача – це збереження життя мирних жителів, інфраструктури, щоб вони могли потім безперешкодно налагодити мирне життя», - сказав Лисенко.

За його словами, «у нас майже завершена операція з оточення цих міст, практично перерізано шляхи постачання зброї між Донецьком і Луганськом».