Очільники Кіровоградщини розповіли учасникам АТО про пільги та безкоштовні земельні ділянки

У заході взяли участь голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Олександр Петік, начальник Кіровоградського гарнізону — обласний військовий комісар полковник Ярослав Кучер, воїни окремого полку спеціального призначення та окремої аеромобільної бригади, які наразі знаходяться у відпустках, а також рідні та близькі військовослужбовців.

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Олександр Петік подякував присутнім захисникам Вітчизни за сумлінну службу, вірність Присязі та захист територіальної цілісності і незалежності України.

"Хочу висловити вам щиру вдячність, ми гордимося вами! Ми чекаємо вас живими і неушкодженими після виконаного завдання, щоб ви повернулися і взялися до розбудови такої України, яку хочете передати своїм дітям", — наголосив очільник Кіровоградської області.

Військовий комісар Кіровоградського обласного військового комісаріату полковник Ярослав Кучер на прохання учасників заходу детально роз’яснив присутнім актуальне для всіх учасників АТО питання щодо присвоєння статусу учасника бойових дій. Зокрема, офіцер спростував чутки, що ніби для того, аби отримати статус учасника бойових дій військовим у зоні АТО необхідно пробути лише певну кількість днів.

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Також під час наради йшла розмова щодо соціальної підтримки кіровоградських військових-учасників АТО. Зокрема, Кіровоград вже затвердив спеціальну програму, що фінансуватиметься з міського бюджету, а це 3 мільйони 142 тисяч гривень. Вони передбачають надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих і пораненим учасникам АТО. Закладено у цій програмі і місцеву пільгу по платі за квартиру тощо.

Очільники головного управління Державного земельного агентства у Кіровоградській області повідомили, що на безоплатній основі учасникам АТО виділяються земельні ділянки для ведення особистого сільського господарства, садівництва, або навіть забудови житлового будинку. Всього із земель державної та комунальної власності у межах та поза межами населених пунктів підібрано 279 земельних масивів загальною площею понад 1200 га. У власність учасників АТО уже передано 13 земельних ділянок, на розгляді в управлінні обласного Держземагентства перебуває ще 10 заяв. Слід відзначити, що здійснити оформлення землі зможуть близькі родичі військових за їхнім дорученням, яке може бути завірене навіть командиром частини, де військові проходять службу.