Як країна-засновниця ООН, Україна провадить послідовно миролюбну політику - Гелетей

Про це заявив міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей під час зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України.

Міністерство оборони та Збройні Сили України високо цінують можливість відкритого діалогу. Саме тому зустріч буде корисною для усіх нас, адже її мета — довести до представників воєнно-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, а, отже, до міжнародної спільноти об’єктивну інформацію про події, які відбуваються сьогодні у східних областях України, — зазначив під час відкриття заходу керівник вітчизняного оборонного відомства.

Міністр оборони підкреслив, що Україна, як одна з країн-засновників ООН завжди була і залишається послідовним та надійним партнером у справі зміцнення миру. Свідченням миролюбності України стала відмова від ядерної зброї та підписання Будапештського меморандуму з Росією, США та Великою Британією, які гарантували нашій державі суверенітет та територіальну цілісність.

Читайте такожУ Міноборони відкрили "гарячу лінію" для добровольців, які хочуть потрапити до лав ЗСУ "Ми навіть уявити не могли, що колись, одна з країн-гарантів безпеки нашої держави, колишній «стратегічний партнер» стане руйнувати територіальну цілісність України, перетвориться на джерело міжнародного тероризму. Зараз ми вимушені виборювати своє право жити в незалежній демократичній державі", - наголосив Гелетей.

В рамках зустрічі Міністр оборони України поінформував іноземних військових дипломатів про розвиток подій на Сході України та заходи, які здійснюють Збройні Сили України та інші військові формування для стабілізації ситуації.

За його словами, обстановка у Донецькій та Луганській областях України залишається складною.

"Це обумовлене тим, що Російська Федерація всебічно підтримує терористів на сході України, постачає на українську територію через неконтрольовані ділянки кордону зброю, боєприпаси, військову техніку та найманців", - повідомив міністр.

За словами Гелетея, щодня з території Росії на Україну поставляється зброя, військова техніка та особовий склад, з метою посилення терористичних формувань, на озброєнні яких вже нараховується декілька сотень одиниць російського озброєння і військової техніки.