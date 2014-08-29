Поранений під час АТО офіцер ціною власного здоров'я врятував жінку

У Дніпропетровську 28 серпня група офіцерів управління 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України відвідали пораненого героя, старшого офіцера штабу корпусу майора Ігоря Чупруна, який з гідністю виконав свій конституційний і військовий обов’язок під час проведення антитерористичної операції на сході країни і наразі проходить лікування в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

Вчора майор Ігор Чупрун святкував свій день народження. Офіцери привітали іменинника від імені командира корпусу та колективу армійського об’єднання і побажали йому найшвидшого одужання та повернення до строю.

Як розповів прес-секретар командира 8 армійського корпусу підполковник Володимир Вовкогон, майор Ігор Чупрун, в районі проведення АТО, виконував завдання щодо надання допомоги цивільному населенню одного з населених пунктів на Донеччині, яке постраждало в наслідок обстрілів з РСЗВ «Ураган», що вівся з території Російської Федерації.

"Того дня, майор Ігор Чупрун, незважаючи на те, що сам під час обстрілу, отримав важке поранення, врятував поранену жінку, яку в подальшому українські військовослужбовці успішно евакуювали і доставили до лікарні", - повідомив підполковник Володимир Вовкогон. - Сам офіцер був доставлений на Дніпропетровщину у провідний медичний заклад, де йому було зроблено декілька операцій. В результаті важких поранень військовослужбовець втратив праву ногу і отримав важке пошкодження лівої ноги та інші травми.