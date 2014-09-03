У військовому госпіталі Львова щодня проводять майже тридцять успішних операцій

Особовий склад Військово-медичного клінічного центру Західного регіону працює у посиленому режимі і докладає максимальних зусиль, аби лікувально-відновлювальний процес поранених та травмованих військовослужбовців, які прибули з зони проведення АТО, відповідав найвищим стандартам медичної справи. На цьому наголосив начальник військово-медичної установи полковник медичної служби Іван Гайда.

Він підкреслив, що контроль якості надання медичного забезпечення здійснюється постійно: "На даний час у госпіталі перебувають понад 180 поранених солдатів та офіцерів. Щодня фахівці хірургічної та реанімаційної клінік проводять майже 30 оперативних втручань різного рівня складності. Військовослужбовці поступають із комбінованими травмами та пораненнями. З ними щодня індивідуально проводять лікувальний процес різні за спрямуванням медичні фахівці".

Також начальник Військово-медичного клінічного центру відзначив, що львівський госпіталь має можливості до розширення штатної чисельності ліжок, якщо буде така необхідність. Готові до прийому пацієнтів із зони АТО й підпорядковані ВМКЦ Західного регіону військово-лікувальні установи у містах Рівне, Чернівці, Мукачеве. Зараз із перевищенням потужностей працює Луцький військовий госпіталь, розрахований на 100 ліжко-місць. У ньому проходять лікування 150 пацієнтів.

"Операції, які виконуються у Львові, найвищого рівня складності", — повідомив Головний хірург ВМКЦ Західного регіону полковник медслужби Іван Богдан.

"Загалом динаміка одужання пацієнтів є позитивною, післяопераційний стан військовослужбовців задовільний, дехто наближається до виписки із хорошими показниками. У процесі лікування та консультаціях задіяні також і провідні фахівці та науковці медичного університету", — розповів він.