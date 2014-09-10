На Sea Breeze-2014 відпрацьовано епізод з протичовнового забезпечення кораблів

Зокрема, в рамках маневрів із залученням надводних сил та морської авіації було відпрацьовано епізод з протичовнового забезпечення кораблів, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Як розповів командир морської авіаційної бригади військово-морських сил збройних сил полковник Ігор Бедзай, за задумом навчання, у визначений час екіпажі літака Бе-12 та вертольота Мі-14 взяли курс до окремого району для виявлення імітатора підводного човна.

Здійснивши встановлення поля буїв та бар’єру для перехоплення, за командами фрегата "«Гетьман Сагайдачний" разом з екіпажем гелікоптера корабельного базування Ка-27 морські авіатори успішно провели радіогідроакустичний та гідроакустичний пошук імітатора субмарини, а також відпрацювали низку практичних питань з розвідки та висвітлення надводної і підводної обстановки в районі проведення навчання.

Висловлюючись з приводу дій своїх підлеглих на цьому важливому етапі проведення навчання Sea Breeze-2014, полковник Ігор Бедзай зазначив, що з покладеними на них завдання вони впоралися.

"Звісно, що остаточно наші дії оцінюватимуться за підсумками проведення маневрів. Але дуже важливим є той факт, що особовий склад збільшив свій наліт та набув цінного досвіду зі встановлення гідроакустичних буїв та пошуку імітатора підводного човна", - підкреслив офіцер.