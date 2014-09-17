Поранені бійці отримують кваліфіковану медичну допомогу у Дніпропетровському військовому госпіталі

За словами начальника Дніпропетровського військового госпіталю полковника медичної служби Андрія Рильського, загалом за час проведення антитерористичної операції медична установа прийняла майже дві тисячі військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

— Більша частина пацієнтів мали вогнепальні поранення та травмування кінцівок. Всім була своєчасно надана кваліфікована медична допомога. На сьогодні ми не втратили жодного пацієнта, — відзначив полковник медичної служби Андрій Рильський.

Слід відзначити, що з початком дії мирного плану Президента України кількість поранених із районів проведення АТО, які прибувають на лікування до військового госпіталю, зменшилося в рази.

Військові лікарі з величезною турботою дбають про пацієнтів, і завдяки цьому вони швидше ідуть на поправку. Успішним лікуванням поранених захисників Вітчизни військовий госпіталь завдячує висококваліфікованому медичному персоналу.

Читайте також“У найважчі дні “Віта” здіймалась у повітря по 2-3 рази, що дозволило врятувати більше сотні життівДля лікування та реабілітації поранених Дніпропетровський військовий госпіталь забезпечений усіма необхідними медичними препаратами, проте потребує оновлення застарілого обладнання.