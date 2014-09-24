За добу у зоні АТО поранені 8 військових, загиблих немає

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

"За минулу добу загиблих немає, поранено вісім наших військових", - сказав Лисенко.

Читайте такожТимчук: РФ не виконує домовленість про відведення військ у повному обсязі Як повідомляв УНІАН, 19 вересня учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України підписали Меморандум про реалізацію протоколу від 5 вересня, який складається з 9 пунктів.

Серед іншого, меморандум передбачає відведення великокаліберного озброєння на відстань не менш як 15 км з кожного боку та встановлення режиму припинення вогню. Проте, бойовики постійно порушують домовленість.