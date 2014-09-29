60 бійців батальйону "Полтавщина" вирушили до зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, провести захисників прийшли рідні, волонтери, учні Полтавського міського багатопрофільного ліцею.

Школярі принесли 16 спальників, куплених за кошти, зібрані 1 вересня дітьми і їхніми батьками замість купівлі квітів на Перший дзвінок. Загалом на потреби захисників було зібрано більш як 10 тис. грн.

Також кожен боєць одержав нову пару зимового взуття, яке купили за кошти, зібрані під час культурно-мистецького проекту «Полтава вишита».

Начальник обласного управління міліції Іван Корсун передав батальйону БТР, обладнаний захисним екраном.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 9 військових, 27 – поранено«Ночі стають холоднішими, тому бійці забезпечені і бушлатами, і теплим одягом - всім необхідним забезпечені. Якщо виникнуть якісь потреби, ми необхідну кількість формуємо і відправляємо", - сказав начальник міліції.

Перед відправкою військових благословив архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір.