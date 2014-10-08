Фахівці інженерного забезпечення з Вінниччини виконують завдання в зоні АТО

З початку проведення АТО військовослужбовці Центру здійснюють фортобладнання позицій, наводять понтонно-мостові переправи через зруйновані терористами річки, займаються розмінуванням місцевості, встановлюють мінно-вибухові загородження, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Протягом останнього місяця, військовослужбовці груп розмінування перевірили на предмет наявності вибухонебезпечних предметів околиці міста Маріуполь площею біля 3 га. Внаслідок чого, було знешкоджено понад 300 вибухонебезпечних предметів, це - реактивні, артилерійські снаряди, мінометні міни та саморобні вибухові пристрої. Військовими фахівцями у фортифікаційному відношенні обладнано до 10 км на передній лінії оборони, наведено мости з комплекту парку понтонно-мостових переправ.

За мужність самовідданість та героїзм, виявлені під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у ході проведення АТО чимало військовослужбовців-інженерів нагороджені відзнаками Міністерства оборони, отримали достроково чергові військові звання.