Близько 30% малого і середнього бізнесу в Києві є збитковим через нестачу дешевих кредитів – КМДА

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Геннадій Пліс на бізнес-форумі в рамках проекту «Україна – країна підприємців» у Києві.

«У малого бізнесу є проблеми. У Києві таких більш як 4 тисячі, і лише 67,5% з них є прибутковими. І ми розуміємо чому. Бо для того, щоб здійснити інноваційну модернізацію, перейти на нові технологічні лінії, почати випускати нові продукти, бізнес повинен мати дешеві кредити. В нашій країні станом на сьогодні назвати їх дешевими неможливо», – сказав він.

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За словами Пліса, місцева влада повинна сприяти доступу малого і середнього бізнесу у своїх регіонах до дешевого фінансування в рамках державно-приватного партнерства.

«Раніше ми компенсували відсотки за кредитами бізнесу у банку «Хрещатик». Зараз ми повернемося до цієї практики, оскільки бізнес в умовах кризи потребує допомоги в розвитку», – сказав заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови КМДА Віталія Кличка, влада Києва в рамках проекту Українського союзу промисловців і підприємців і «ПриватБанку» зарезервували в бюджеті на 2017 рік 10 млн грн на компенсацію підприємцям відсотків за кредитами, взятими для розширення бізнесу та створення нових робочих місць.

Одним із перших українських міст, які приєдналися до національної програми підтримки малого бізнесу «Україна – країна підприємців» стало місто Покровськ Донецької області. У цьому місті вже стартував проект компенсації відсотків за користування кредитами малому бізнесу за рахунок місцевого бюджету. Відповідне рішення було ухвалено міськрадою. А залучити фінансування підприємці міста зможуть за допомогою порталу програми kub.pb.іа.