Український малий бізнес хочуть вбити за допомогою "фейкових досліджень" - експерт

Народні депутаты намагаються обгрунтувати новий наступ на малий бізнес "незалежними дослідженнями", єдина мета яких - допомогти в лобіюванні потрібних законодавчих ініціатив. Про це заявив голова "Українського товариства економічних свобод", кандидат економічних наук Маркіян Заблоцький.

12 квітня парламентський Комітет з питань охорони здоров'я планує розглянути законопроекти №4030а і 4030а-1, які пропонують повністю заборонити розміщення тютюнових виробів на вітринах у місцях роздрібного продажу.

Аби обгрунтувати законопроект, його лобісти підключили до проекту Київську школу економіки, яка 2 березня 2017 р. презентувала своє дослідження "особливостей маркетингу тютюнових виробів у тимчасових спорудах м. Києва". Це дослідження і розкритикував експерт.

"Фактично мова йде про дослідження без самого дослідження. У презентованому документі є певні посилання на інші дослідження - наприклад, на опитування 20 мешканців Нової Зеландії і 206 мешканців Австралії. Наскільки соціологічно ці опитування репрезентативні і наскільки вони співвідносяться з реаліями України можна сперечатися. Але в презентованому документі я не побачив самого дослідження" - пояснює Маркіян Заблоцький.

Крім того, економіста здивували посилання на міжнародний досвід використання заборони.

"Автори дослідження заявляють, що запроваджуючи цю заборону, Україна йтиме "у форвартері загальноєвропейських тенденцій". Але це, м'яко кажучи, неправда. Справа в тому, що на даний момент лише 17 країн світу використовують заборону на розміщення сигарет у вітринах. Це такі країни, як Намібія, Тринідад і Тобаго, Кенія, Російська Федерація. Причому навіть у цих країнах заборона використовується з певними обмеженнями. Якщо говорити про Євросоюз, то лише 4 з 28 країн ЄС, запровадили заборону на розміщення", - пояснює Маркіян Заблоцький.

Також подив експерта викликала позиція Київської школи економіки, яка своїм "дослідженням" фактично підтримує подальше знищення малого бізнесу.

"Цікаво прослідкувати зміщення фокусу "дослідників". Розуміючи, як вони самі заявляють, що від 50 до 75% виручки кіосків дає саме продаж сигарет і у разі запровадження заборони багато з них будуть змушені закрити свій бізнес, автори заявляють: все рівно з 3188 кіосків Києва, які продають сигарети, 64% торгують нелегально", - цитує дослідження М.Заблоцький.

За словами експерта, подібні заборони не змінюють обсяг споживання сигарет, а лише переключають споживача на дешевші тютюнові вироби. А тому часто подібні ініціативи лобіюються виробниками більш дешевих сигарет. Також у фінансуванні беруть участь і міжнародні спонсори - на боротьбу т.зв. антитютюнових волонтерів вже витрачено 1,2 млн. доларів з фондів Майкла Блумберга.

"Наскільки мені відомо, і позиція ключевих економічних міністерств, передовсім, Мінекономрозвитку, і позиція багатьох бізнес-асоціацій (наприклад, Національної організації роздрібної торгівлі) щодо цих законопроектів вкрай негативна. Фактично Комітет Верховної Ради з охорони здоров'я замість реформування своєї галузі займається популістськими проектами, які наврядчи допоможуть громадському здоров'ю, але завдадуть чимало шкоди і малому бізнесу, і держбюджету", - прогнозує М.Заблоцький.

За словами експерта, це вже не перший випадок некоректних досліджень з боку Київської школи економіки.

"Раніше я вже критикував проект цієї організації з земельної реформи. Проект на суму 586 тис. доларів фінансувався Світовим банком. На ці гроші було написано якісь статті, що жодним чином не вплинули на державну політику. Хоча за ці кошти можна було переписати усе земельне законодавство України", - впевнений М.Заблоцький.