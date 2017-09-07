Від ІТ-шника до фермера: президент закликав Кабмін та Раду захистити середній клас

Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду і Кабінет міністрів при плануванні податкових і бюджетних новацій як пріоритетне завдання враховувати інтереси середнього класу України.

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"Я просив би всіх нас: і Верховну Раду, і уряд, цю політично-соціальну задачу точно врахувати при плануванні податкових і бюджетних новацій, законотворчої активності, як пріоритет", - сказав глава держави в ході щорічного послання Верховній Раді.

Президент підкреслив, що середній клас - від айтішника до фермера - без будь-якої підтримки держави взяв на себе найбільше навантаження за останні 3 роки, включаючи девальвацію та інфляцію, підвищення тарифів без субсидій, проблеми з кредитами, відсутність можливостей для оптимізації податків і скорочення платоспроможного попиту.

"Відновлення середнього класу – це інтерес не тільки людей, які належать до цієї соціальної групи. Чим потужнішим він є - тим багатше суспільство, тим більше успішних та ініціативних людей, тим стійкіше демократія, тим сильніше країна", - підкреслив Порошенко.