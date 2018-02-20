​На Житомирщині  з початку року шість сімей подали заявки на кредит за програмою «Власний дім»

За вказаний період заявки надійшли на загальну суму 1 млн 200 тисяч гривень.

На Житомирщині з початку цього року вже шість сімей подали заявки на отримання пільгового кредиту за програмою «Власний дім».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

"З початку року шість сімей подали заявки на отримання пільгового кредит під 3% для придбання, реконструкції або будівництва житла", - цитує прес-служба відомства директора комунального підприємства «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Житомирської обласної ради Ігоря Потапчука.

За вказаний період заявки надійшли на загальну суму 1 млн 200 тис. грн. "Попередньо плануємо провести перше у цьому році засідання комісії, яка розглядатиме завяки, на початку березня», – сказав Потапчук.

Він нагадав, що жителі області мають змогу отримати вигідний кредит під 3%. Для цього необхідно скористатися програмою індивідуального будівництва житла на селі «Власний дім».У 2017 році на Житомирщині такий кредит отримали 23 сім’ї на загальну суму 3 млн 605 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, отримати пільговий кредит можуть жителі Житомирської області, які проживають і працюють у сільській місцевості.

Кредит надається терміном від 20 до 30 років під 3% річних у розмірах: до 300 тис. грн кредиту - для будівництва житла у селі, до 200 тис. грн кредиту - для придбання житла, а також до 150 тис. грн -на ремонт чи реконструкцію житла.