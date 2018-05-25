Аварійний стан каналізації: що робити?

30 травня, о 10:00, за адресою: проспект Петра Григоренка, 43 відбудеться спільний захід Київводоканалу та компанії «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», на якому можна побачити роботу локальних очисних споруд, які очищують стоки перед їх скидом у систему міської каналізації.

У минулому році Київводоканалом було ліквідовано майже 10 тисяч засмічень, а це - 30 кожного дня. Було ліквідовано 90 великих поломок та було витягнуто близько 9! тон жирів. Майже третина колекторів Києва знаходиться у аварійному стані.

Постійні засмічення та пориви колекторів можуть стати причиною виливу на поверхню стоків, у складі яких – шкідливі та небезпечні для життя та довкілля речовини.

Одним із чинників такої ситуації є нехтування Державними будівельними нормами В.2.2-25:2009, згідно з якими у кожному закладі масового харчування мають бути встановлені локальні очисні споруди, а також Правилами прийому стічних вод.

Соціально-відповідальною компанією, яка може слугувати прикладом для інших, є компанія «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», яка встановила локальні очисні споруди у приміщеннях роботи з рибо- та м'ясопродуктами, а також кафе, що розташоване в будівлі. Це дієве рішення, яке допомагає урятувати каналізаційну мережу та сприяє нормалізації екологічної ситуації у місті.

На заході будуть присутні: заступник директора Департаменту екологічного нагляду ПрАТ «АК «Київводоканал» Гуменюк Олександр Валентинович, директор ТЦ METRO Позняки Бурсаков Сергій, начальник Інформаційного управління ПрАТ «АК «Київводоканал» Яковлєва Вікторія Олександрівна.

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