Сергій Сидорчук зустрінеться з уболівальниками

22 липня в приміщенні ТРЦ «Караван» відомий українськи футболіст Сергій Сидорчук проведе зустріч із уболівальниками. Під час зустрічі відбудуться розігриши призів, вручення подарунків, проведення вікторини, а також автограф-сесія гравця.

Сергій Сидорчук поспілкується з аудиторією, дасть відповідь на запитання фанатів футболу. Всі присутні отримують змогу сфотографуватися з Сергієм, і ніхто не залишиться без сувеніру!

Всіх гостей фан - зустрічі пригощає гіпермаркет Ашан: частування до Дня Торту.

Коли: початок події о 12:00. Адреса: м. Київ вул. Лугова,

Де: 12, ТРЦ Караван.

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