Засідання Президенського клубу: "Чи спроможний Президент здолати корупцію?"

Центр Досліджень політичних цінностей спільно з Національною спілкою журналістів України запрошують на третє засідання «Президентського клубу»

25 вересня (вівторок) о 12:00 прес-центр НСЖУ: вул. Хрещатик, 27а

Тема: "Чи спроможний Президент здолати корупцію?"

Кандидати у кандидати в Президенти: Інна Богословська, Віталій Купрій, Сергій Опря

Політичні експерти:Володимир Фесенко,Олександр Кочетков, Ліна Кущ

Модератор: Олесь Доній

Пряма телетрансляція та інтернет-трансляція триватиме 12:00-13:30

YouTube-трансляція на каналі - “political values”

Акредитація для журналістів:

+380672472602 – Оксана Ігнатова

political.values.centre@gmail.com

Президентський клуб - це щотижнева серія круглих столів за участі тих, хто претендує на крісло Президента України та провідних політичних експертів та журналістів.

Ми підбираємо політичних експертів з різними позиціями, щоб унеможливити однобічність заходу, а також представити полярні точки зору на конкретні питання

«Президентський клуб» є волонтерським та некомерційним і не підтримує жодного з кандидатів чи політичних сил. Проект ставить перед собою за мету аналіз передвиборчих програм, висвітлення позицій кандидатів щодо ключових питань розвитку країни, та вміння донести їх до виборця.

«Президентський клуб» відкритий для тих хто готовий мислити глибше ніж політичні гасла та спроможний тримати удар.