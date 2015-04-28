Круглий стіл «Ситуація на Донбасі: чи потрібен «третій Мінськ»?
30 квітня (четвер) 2015 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Ситуація на Донбасі: чи потрібен «третій Мінськ»?
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
Як змінилася ситуація на Донбасі з моменту укладення лютневих Мінських домовленостей?
В якому напрямку розвивається ситуація на Донбасі? Чи змінилися цілі та інтереси сторін за цей час?
Імплементація Мінських домовленостей в рамках роботи тристоронньої контактної групи під егідою ОБСЄ. Проблеми та успіхи.
Введення міжнародної миротворчої місії на Донбас: політична гра чи реальний засіб врегулювання конфлікту?
Чи видно сьогодні контури політичного майбутнього Донбасу?
Учасники круглого столу:
АЛЕКСАНДЕР ХАГ, заступник Керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні
ДМИТРО КУЛЕБА, посол з особливих доручень МЗС України
КОСТЯНТИН БОНДАРЕНКО, політолог, голова Інституту української політики
ОЛЕГ ГРИЦАЄНКО, експерт з міжнародної політики
ОЛЕГ ВОЛОШИН, експерт з міжнародної політики
Модератор круглого столу – ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадка про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – у новинах про даний захід - обов'язкова.
АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)