Відбудеться круглий стіл на тему: «Корупція в Борисполі: чому корупціонери при владі не бояться боротьби з корупцією?»

У п'ятницю, 18 березня 2015 року, о 14.00 год в актовому залі Бориспільської районної ради (вул. Київський шлях, 74, 3-поверх) правозахисна організація – «Реальний захист» спільно з підприємцями Борисполя проведуть круглий стіл на тему: «Корупція в Борисполі: чому корупціонери при владі не бояться боротьби з корупцією?», присвячений проблемам протидії незаконним проявам хабарництва.

Учасники круглого столу шукатимуть відповіді, чому бориспільська міліція та прокуратура не поспішають полишати корупційні методи у власній роботі.

Питання до обговорення:

1. Що провокує розквіт корупції в Україні, зокрема у Борисполі та його околицях;

2. Порушення прав підприємців Борисполя в контексті закону та правосуддя;

3. Прокуратура та міліція, як прикриття для реалізації корупційних схем;

4. Чому влада не реагує на повідомлення про корупцію і як на рівні голови районної ради та голови райдержадміністрації можна боротись з корупцією;

5. Обговорення запропонованих ініціатив та механізмів протидії корупції на прикладі Борисполя.

Спікери:

- почесний президент ВСППМ Володимир Разумовській;

- член комітету «Стоп корупції» Олексій Крол;

- правозахисник Олександр Туголуков.

Запрошені до участі: прокурор Київської області Бондаренко Є.В., начальник СБУ Київській області Глуговський М.В., начальник ГУМВС України в Київській області Троян В.А., в.о. голови районної ради Недогибченко І.В., голова Бориспільської районної державної адміністрації Воронін Д.О., міський голова Борисполя Федорчук А.С., бориспільський міжрайонний прокурор Ульмер М.М., начальник Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області Козьяков Р.С.

З питань акредитації на круглий стіл просимо звертатися за телефоном: +38 068 127 11 85 або на e-mail: kotsana@ukr.net

Інформаційна довідка: правозахисна організація- «Реальний захист» – громадська правозахисна організація, яка працює у сфері моніторингу щодо порушень прав підприємців. Підтримує дотримання основних засад прав людини та основоположних свобод.