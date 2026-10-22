Чому в застосунку 'Повітряна тривога' не показано маршрут балістики: Ігнат пояснив

За словами військового, розвіддані від іноземних партнерів, надходять, але не завжди.

У застосунку "Повітряна тривога" стала доступною мапа орієнтовного маршруту ворожих дронів та ракет, але дані про балістичні ракети туди не вносяться через надто короткий час їх перебування в повітрі. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, зараз вийшов оновлений додаток повітряної тривоги, де вже можна бачити деякі повітряні цілі.

"На жаль, балістика там не може позначатися, тому що неможливо в той додаток її вводити. Там ліченні секунди, коли вона з’являється у повітряному просторі. Тому крилаті ракети, дрони там є, щоб людина орієнтувалася, куди вони рухаються та як реагувати", - сказав військовий.

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Також він пояснив, чи надходять розвідувальні дані від партнерів, щодо запуску російських засобів ураження по Україні.

"Так, надходять. Інколи даних немає, про що ми вже не раз говорили. Дуже розраховуємо на цю інформацію. Космічна розвідка від партнерів надзвичайно важлива для того, щоб вберегти життя українців, для того, щоб вберегти нашу інфраструктуру. Знати про те, що є вихід балістики вкрай важливо якомога раніше", - наголосив Ігнат.

Він також зазначив, що пілотована авіація ЗСУ використовує систему Starlink та обмеження його швидкості має велике значення, у тому числі для дії українських дронів-перехоплювачів.

Мапа повітряних тривог

Як писав УНІАН, у застосунку "Повітряна тривога" стала доступною мапа орієнтовного руху ворожих дронів та ракет. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що це спільний проєкт Мінцифри, Міністерства оборони, Повітряних Сил України та українських ІТ-компаній.

За його словами, під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей, тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачаючи час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах. Карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі, й у разі оголошення тривоги необхідно одразу прямувати в укриття.

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