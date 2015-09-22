Запрошуємо вас на брифінг, присвячений відкриттю офісу Харківської області в Вашингтоні (США).

Дата і час проведення: 22 вересня 2015 року, 16:00.

Місце проведення: Американський дім (м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 6).

Участь у брифінгу візьмуть:

- Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт;

- Глава Адміністрації Президента України Борис Ложкін;

- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков;

- Голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін;

- Голова спостережної ради Міжнародного агентства регіонального розвитку «GloBee» Шон Кілті;

- а також в режимі відеоконференції – директор з урядових зв’язків Офісу Харківської області в Вашингтоні Роберт МакКоннелл.

Офіс Харківської області в Вашингтоні створено за ініціативи Харківської обласної державної адміністрації та за підтримки Посольства США в Україні, фундації «Україна – США», а також громадської організації «Міжнародне агентство регіонального розвитку “GloBee”».

Офіс працюватиме на постійній основі. Основним завданням офісу є лобіювання соціально-гуманітарних та комерційних інтересів Харківської області на всіх рівнях – від федерального до місцевого. Зокрема, важливою складовою є просування пропозицій Харківщини та в цілому формування проукраїнського порядку денного на рівні профільних Комітетів Палати Представників та Сенату США. Також офіс встановлюватиме системне співробітництво з основними бізнес-асоціаціями та інвестиційними фондами США для залучення інвестицій до Харківської області, розвитку партнерських зв’язків у промисловій, науково-освітній, аграрній та інших сферах, спільного просування харківської продукції на ринок США та ринки третіх країн тощо.

Під час брифінгу відбудеться презентація офісу та дорожньої мапи його роботи, будуть надані відповіді на всі питання, що цікавлять представників ЗМІ.

Акредитація преси 18.09.2015 за телефоном (057)700-12-68, (057)700-17-49, 066-750-19-09 до 18.00