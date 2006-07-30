Обережно! Сонце вбиває

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, майже 60 тисяч чоловік за рік вмирають від сонця.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, про це сказано в доповіді ВООЗ про шкоду надмірного перебування на сонці.

Велика частина цих смертей викликана раком шкіри, причина якого - шкідливе ультрафіолетове випромінювання.

Понад 1,5 мільйона чоловік стають інвалідами або втрачають працездатність внаслідок шкідливої сонячної дії.

Директор Департаменту ВООЗ із суспільної охорони здоров`я і довкіллю доктор Марія НЕЙРА попереджає, що "нам усім потрібне сонце, але дуже багато сонця може бути небезпечним, навіть смертельним. На щастя, такі хвороби, як злоякісна меланома, інші види раку шкіри і катаракти можна повністю запобігти дуже простими запобіжними заходами".

Ультрафіолетове проміння викликає сонячні опіки, герпес і передчасне старіння шкіри. Запобіжні такі прості засоби, як накидання одягу на плечі, обмеження перебування на сонці, можуть знижувати ймовірність захворювання.

Люди щодня відчувають дію ультрафіолетового проміння. У малих кількостях воно навіть корисне - допомагає шкірі виробляти вітамін D.

УФ-промені не можна ні побачити, ні відчути. Тому їх інтенсивність, як і рівень сонячної активності, необхідно точно обчислювати. Чим вище рівень ультрафіолетового випромінювання, тим вище ризик для шкіри і для зору. Якщо індекс ультрафіолету перевищує 3 (середній показник), слід вживати заходи захисту від сонця, рекомендує ВООЗ.