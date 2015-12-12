Два роки діяльності Громадської Організації "Золоті Леви Чорної Сотні"

12 грудня 2015 року в «Українському домі» за адресом м.Київ вул. Хрещатик, 2, відбудеться урочисте святкування другої річниці заснування Громадської Організації «Золоті Леви Чорної Сотні».

Час: 13:30 –початок реєстрації

14:00 –початок офіційної частини

17:00 – «Хода» пам’яті загиблим героям Небесної Сотні та загиблим в зоні АТО від ДП «Український дім до Майдану Незалежності»

В офіційній програмі презентація короткометражного документального фільму «Два роки діяльності»,

виступи

Чоловічої хорової капели України ім. Л.М. Ревуцького.

Народного вокального ансамблю «Купава».

Ростислава Кушини учасник та переможець телевізійних проектів Голос Країни та Битва Хорів, володар першої премії вокалістів у Лондоні під патронатом королівського дому.

Артем Щербина переможець Чемпіонату України по битбоксу 2015

Іван Дмитрович Попович український естраднийспівак і композитор, народний артист України.

Запрошені до офіційної частини громадські діячі

Мочанов Олексій Юрійович, Нищук Євген Миколайович, Вірастюк Василь Ярославович, Герасим'юк Ольга Володимирівна, Боболович Павел (польський журналіст, громадський діяч, волонтер) та ін

Номер телефону для інформації +380734403590 Надія Яковенко