"Козацький гарт-2015" та святкування Калити
«Козацький гарт-2015» та святкування Калити
Запрошуємо на щорічне свято
“Козацький гарт” – щорічне свято сили та краси. Учні та викладачі Козацької Лицарської Школи демонструють яскраве виконання техніки Мистецтва бою Гопак з використанням давньої козацької зброї, змагаються у козацьких забавах та відтворюють споконвічні українські традиції.
Калита – символ життєдайної енергії сонця, символ перемоги добра над злом, життя над смертю, світла над пітьмою. Під час свята проводиться безліч козацьких забав, змагань та випробувань. І тільки найспритніші юнаки та дівчата мають право кусати калиту першими, щоб насититись сонячною енергією до початку Нового року – приходу весни.
У програмі заходу:
· презентаційні виступи учнів Школи та змагання за кубок “Калити”;
· показові виступи команди Арт-шоу “Гопак”;
· відзначення давнього українського свята Калити;
· вечорниці на Андрія («Сіяння конопель по снігу» від співачки Наталки Карпи, «Ворожіння на дівочу долю»);
· козацькі забави, конкурси, ігри;
· подарунки та море гарного настрою;
· частування гостей свята справжнім козацьким кулішем та іншою смакотою.
Свято відбудеться за адресою: вул. Лаврська, 19, Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара».
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