«Козацький гарт-2015» та святкування Калити

Запрошуємо на щорічне свято

“Козацький гарт” – щорічне свято сили та краси. Учні та викладачі Козацької Лицарської Школи демонструють яскраве виконання техніки Мистецтва бою Гопак з використанням давньої козацької зброї, змагаються у козацьких забавах та відтворюють споконвічні українські традиції.

Калита – символ життєдайної енергії сонця, символ перемоги добра над злом, життя над смертю, світла над пітьмою. Під час свята проводиться безліч козацьких забав, змагань та випробувань. І тільки найспритніші юнаки та дівчата мають право кусати калиту першими, щоб насититись сонячною енергією до початку Нового року – приходу весни.

У програмі заходу:

· презентаційні виступи учнів Школи та змагання за кубок “Калити”;

· показові виступи команди Арт-шоу “Гопак”;

· відзначення давнього українського свята Калити;

· вечорниці на Андрія («Сіяння конопель по снігу» від співачки Наталки Карпи, «Ворожіння на дівочу долю»);

· козацькі забави, конкурси, ігри;

· подарунки та море гарного настрою;

· частування гостей свята справжнім козацьким кулішем та іншою смакотою.



Свято відбудеться за адресою: вул. Лаврська, 19, Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара».

Акредитація журналістів: 050 410-79-32, (044) 332-77-47;

e-mail: tabir@hopak.kiev.ua

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