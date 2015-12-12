"Козацький гарт-2015" та святкування Калити

16:00, 12 грудня 2015
Разное
152 0

«Козацький гарт-2015» та святкування Калити

Запрошуємо на щорічне свято

“Козацький гарт” – щорічне свято сили та краси. Учні та викладачі Козацької Лицарської Школи демонструють яскраве виконання техніки Мистецтва бою Гопак з використанням давньої козацької зброї, змагаються у козацьких забавах та відтворюють споконвічні українські традиції.   

Калита – символ життєдайної енергії сонця, символ перемоги добра над злом, життя над смертю, світла над пітьмою. Під час свята проводиться безліч козацьких забав, змагань та випробувань. І тільки найспритніші юнаки та дівчата мають право кусати калиту першими, щоб насититись сонячною енергією до початку Нового року – приходу весни. 

У програмі заходу:

·     презентаційні виступи учнів Школи та змагання за кубок “Калити”;

·     показові виступи команди Арт-шоу “Гопак”;

·     відзначення давнього українського свята Калити;

·     вечорниці на Андрія («Сіяння конопель по снігу» від співачки Наталки Карпи, «Ворожіння на дівочу долю»);

·     козацькі забави, конкурси, ігри;

·     подарунки та море гарного настрою;

·     частування гостей свята справжнім козацьким кулішем та іншою смакотою.


Свято відбудеться за адресою: вул. Лаврська, 19, Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара».

Акредитація журналістів: 050 410-79-32, (044) 332-77-47;

e-mail: tabir@hopak.kiev.ua

Додаткову інформацію також можна знайти на сайті: www.hopak.kiev.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter