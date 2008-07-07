Лук'янова "понесло", або Як регіонали смішать народ

Розказуємо для тих, хто не бачив минулої неділі увечері на «5 каналі» передачу «Майдан», але хто теж хоче посміятися. Економічну клоунаду в прямому ефірі влаштував депутат з фракції Партії регіонів Владислав Лук`янов.

Згаданий парламентарій дуже журився, що ніхто не вчить нещасний український народ способам накопичення грошей на старість, а відтак сам вирішив провести відповідний лікнеп в прямому ефірі.

Виявляється, спосіб отримання величезної суми грошей до старості для сьогоднішнього молодого працівника надзвичайно простий. На думку Лук`янова, українцю, що починає свій трудовий шлях, необхідно всього-навсього відкладати одну гривню в день, а значить, 30 гривень в місяць. Але не просто збирати ці невеликі гроші десь під подушкою, а нести їх в комерційний банк.

Потім поважного регіонала трохи «понесло». Він повідомив, що сьогодні ставки за кредитами в Україні дуже високі – близько 24% річних. Але чомусь вирішив, відштовхуючись, ймовірно, від цієї сумної обставини, що розмістити на депозити громадяни можуть під 2% в місяць. Напевно, пан Лук`янов розділив названі ним 24 відсотки на 12 місяців і одержав 2 відсотки, але при цьому не врахував, що між величинами ставок за кредитами і депозитами, як кажуть в Одесі, «две большие разницы».

Зразу ж хочеться повідомити турботливому парламентарію, що кредити для фізичних осіб сьогодні і справді досягають 24% і навіть більше в деяких банках (особливо, на нетривалі терміни), а ось по депозитах для фізичних осіб ставки варіюють зараз в діапазоні приблизно 12-16% річних. Лише рідкісні дрібні банки підняли останнім часом ставки по депозитах до 18% річних.

Ну, так це – дрібниця. Хай буде, як повідомив регіонал, 24% в рік або 2% в місяць! Далі Лук`янов рекомендує людям робити щомісячні поповнення свого депозиту на ці 30 гривень.

Знову депутат говорить нісенітницю. Ніякий комерційний банк не дозволить клієнтам щомісячно поповнювати їх депозитний внесок на такі манюсінькі суми. У договорах на подібні депозитні послуги зазвичай присутнє обмеження, що сума поповнення не може бути меншою 00 дол. США чи 500 грн. або взагалі – не менше половини первинного внеску. Та і розмістити перший внесок не те що на 30, але навіть і на 365 гривень, навряд у кого вийде (найчастіше мінімальна сума для депозиту сьогодні еквівалентна 100 доларам.).

Але і це не має значення. Припустимо, все виходить, як каже Владислав Лук`янов – людина кожного місяця поповнює свій депозитний внесок на 30 грbвень і одержує 2% щомісячного «навару». І що ж вийде в результаті?

А вийде зі всього цього, як розповів в телеефірі депутат з Партії регіонів, дуже непогана штука. Через 30 з хвостиком років такого відкладання по 1 гривні в день, з щомісячним розміщенням на депозит 30 гривень, на рахунку у «розумного» українця буде не близько 11 тисяч гривень, як у випадку, якщо б гроші збиралися просто вдома (365 гривень в рік помножити на 30 з гаком років), а більше 900 тисяч гривень. Ось такі величезні гроші на старість!..

Звичайно ж, слухаючи цю арифметичну «лабуду», люди з економічною освітою і всі інші, хто хоч трохи розбирається в економіці, поза сумнівом, тряслися від реготу. Дивуючись, як може таку відверту дурість говорити народний депутат, що є до того ж заступником голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності (!)…

Адже, наприклад, зараз інфляція набагато перевищує розміри будь-яких існуючих депозитних ставок, навіть тих вигаданих, які назвав Лук`янов. Йому що, невідомо про це? І хіба незрозуміло, що при сьогоднішньому зростанні споживчих цін на 30 з гаком відсотків в річному вимірюванні розміщення засобів на депозиті - навіть під нереально завищені регіоналом 24% річних – не рятують гроші від знецінення? Не говорячи вже про якесь їх накопичення?

Адже якщо припустити, що нинішнє положення, коли інфляція перевищує розміри депозитних ставок майже удвічі, продовжиться ще 30 років, то розміщені цього року на депозит 365 гривень перетворяться потім по купівельній спроможності всього в декілька гривень. До речі, за наступні три десятки років в Україні, напевно, пройде ще не одна деномінація вітчизняної валюти. Востаннє, нагадаємо, деномінація проводилася у вересні 1996 року, коли при перерахунку карбованців в гривню номінал ділився на 100 000. А з моменту введення гривні і до сьогодні гривня знецінилася унаслідок інфляції вже більш, ніж в 4 рази.

Далі. Лук`янов, виходить, розраховує, що в Україні ще більше 30 років будуть такі жахливі ставки за кредитами і депозитами? І він не сподівається, що через 5-10 років (або трохи пізніше) вітчизняна економіка все-таки наблизиться до європейських стандартів, де ставки по депозитах всього 3-5% річних? А інфляція у них звично лише 2-3% в рік?

Загалом, абсолютно очевидно, що наш «герой» дуже туго все це собі уявляє. Проте, він озвучує на всю країну таке безглуздя.

До речі, ці недільні міркування Владислава Лук`янова дуже нагадали випадок з його партійним шефом Віктором Януковичем у червні минулого року. Коли колишній прем`єр проводив прес-конференцію для журналістів за підсумками його поїздки до Брюсселя.

«За останні 6-7 років приріст ВВП в Європі – 3-4%, а в Україні – 7-7,5%. Таку динаміку нам потрібно зберегти», - пояснював тоді Янукович, запевняючи, що українська економіка скоро досягне європейських показників. І навіть взявся малювати на листочку паперу графіки зростання економіки Європи і України, які за рахунок стрімкішого зростання української функції на якомусь відрізку перетинаються.

Хто бачив у той момент вираз обличчя екс-прем`єра, той зрозумів все. Мабуть, тодішньому главі уряду хтось з радників напередодні показав подібний графік і пояснив, що до чого, а Януковичу так сподобалися ці банальні для будь-якого студента економічного вузу малюнки, що він не утримався від того, щоб не показати публіці свої «глибокі» знання. Ну і, зрозуміло, що багато хто з тих, хто бачив цей сюжет по телевізору, не міг втриматися від сміху – згадуючи і «проФФессора», і Анну АхмЕтову…

Михайло Маркелов