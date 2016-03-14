14-го березня у Києві відбудеться міжнародна конференція «Мілітаризація окупованого Криму як загроза міжнародній безпеці»

14-го березня 2016 року у Києві відбудеться Міжнародна конференція «Мілітаризація окупованого Криму як загроза міжнародній безпеці», організована Фондом «Майдан закордонних справ», Центром досліджень армії, конверсії і роззброєння, Інститутом стратегічних чорноморських досліджень за підтримки Фонду Конрада Аденауера та медіа-партнерів Black Sea News та Defence Express.

У заході візьмуть участь українські та міжнародні експерти-фахівці з питань міжнародної безпеки, стратегічних наслідків мілітаризації окупованих територій та заморожених конфліктів.

Під час Конференції будуть розкриті та ґрунтовно проаналізовані питання викликів глобальній безпеці в ході мілітаризації окупованого Криму та стратегія його де-окупації.

Зокрема, обговорюватимуться питання міжнародно-правових наслідків мілітаризації окупованого Криму, реакція світової спільноти на російську експансію в Чорноморському регіоні, де-окупація Криму та участь у ній Збройних Сил України.

Робочі мови: українська, англійська.

Місце проведення: м. Київ, готель «Русь», вул. Госпітальна 4.

Акредитація ЗМІ триватиме до 18.00 11- го березня за посиланням: http://goo.gl/forms/GosLCk1yib

Детальна програма конференції за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1qtWpauZyILZUpvOGy5DikQyJ26PCagpTEFvx9IPrFKM/edit?usp=sharing

За додатковою інформацією звертатися за телефоном 279-40-35 або office@mfaua.org.