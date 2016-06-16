16 червня о 10.00 в Українському кризовому медіа-центрі, за адресою: Український дім, вул. Хрещатик, 2 (2 поверх), відбудеться круглий стіл: «Холодне майбутнє комунальної теплоенергетики України. Чи зупинить новий законопроект Мінрегіону колапс галузі?»

Теми для обговорення:

1. Представлення законопроекту Мінрегіону, який може вирішити проблеми неплатежів теплокомуненерго.

2. Без повернення боргів Нафтогазу теплоенерго не отримають газу для вироблення тепла вже цією зимою. Як вирішити головну проблему?

3. Чи повинні місцеві влади допомагати своїм теплоенерго вирішувати проблеми неплатежів?

4. Чи очікує Україну лавина неплатежів за новими тарифами і чи призведе це до колапсу галузі? Як будуть відключати боржників за тепло?

Запрошені cпікери:

1. Едуард Кругляк, заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

2. Руслан Машляківський, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

3. Наталія Хоцянівська, директор департаменту економіки систем життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

4. Юрій Войтович, директор департаменту енергоефективності та енергозбереження НАК «Нафтогаз України»;

5. Юрій Колбушкін, директор департаменту-член правління. Департамент податкового планування і регуляторної політики НАК «Нафтогаз України»;

6. Олександр Симчишин, міський голова міста Хмельницький;

7. Олександр Фоменко, генеральний директор ПАТ «Київенерго»;

8. Сергій Дунайло, віце-президент Міжгалузевої Асоціації «Укртеплокомуненерго».

Модератор:

Дмитро Григор’єв, заступник генерального директора «Центру досліджень енергетики» (EIRCenter.com)

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Ірина Ковальчук

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