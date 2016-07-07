7-10 липня, в Києві, на вулиці Пушкінська 20, на 2 поверсі, в кв.25 відбудеться офіційне відкриття фотомагазину «ПАПАРАЦІ». В результаті 15 річної плідної роботи, компанії зі світовими іменами, такі, як Sony, Nikon, Canon, Fujifilm, Panasonic, Pentax і Leica присвоїли «Папарацці» статус офіційного дилера і партнера. «Папарацці» - це перший фотомагазин в м.Києві який дає можливість протестувати нову фототехніку в студійних умовах в самому магазині перед покупкою. У фотомагазині можна буде поміняти, продати і придбати комісійну техніку. Побачити найширший асортимент фото техніки Fujifilm, Sony, Canon і Nikon.