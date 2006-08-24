У Міждержавному авіаційному комітеті в Москві почалися роботи з розшифрування «чорних ящиків» літака Ту-154, який зазнав катастрофу в Донецькій області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив джерело в російській урядовій комісії з розслідування обставин катастрофи літака.

Джерело уточнило, що робота з обробки інформації з «чорних ящиків» проводиться «за участю українських фахівців».

Як повідомляв УНІАН, вчора близько 11.00 на місці падіння Ту-154 почалися пошукові роботи, в результаті яких були знайдені обидва «чорні ящики». Міністр транспорту Російської Федерації Ігор ЛЕВІТІН повідомив, що на розшифровку самописців Ту-154 піде не менш як півтора місяці.