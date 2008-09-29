Українські банки починають задихатися?

Якщо підбирати м`які формулювання, то можна сказати так: вітчизняна банківська система почала стикатися останнім часом з певними труднощами. Ну а якщо «рубати з плеча», тоді оцінка наявної на сьогодні ситуації може прозвучати таким чином: українські банки перебувають зараз на порозі катастрофи.

Який банк вже точно почало серйозно «трясти» в останні дні в Україні, то це «Промінвестбанк» - як мінімум, його донецьке відділення. Як повідомило минулої п`ятниці тамтешнє видання «Остров», у приміщенні обласної дирекції ПІБ зібралися сотні людей, які намагаються достроково закрити депозити і забрати готівку з зарплатних карток. Причому, вкладники продовжують прибувати. Також повідомляється, що в Донецьку співробітникам деяких підприємств і організацій, які отримують зарплату на платіжні карти «Промінвестбанку», дозволили навіть піти з роботи, щоб вони зняли свої зароблені гроші з банкоматів.

«На одному з телеканалів показали сюжет, що наш банк повинен впасти, і це стало підставою для паніки, - прокоментувала ситуацію заступник начальникаПролетарського відділення «Промінвестбанку» в Донецьку Наталія Карпова, - Сюжет явно замовлений, але нам від цього не легше. Від самого ранку під відділенням вишикувалася черга вкладників, які хочуть закрити рахунки в нашому банку. Згідно із законом ми їм не можемо відмовити і намагаємося виконувати їх вимоги. До того ж якщо перестати видавати людям гроші, то це буде першим підтвердженням нашої неплатоспроможності. Зрозумійте, у нас просто немає стільки «готівки» і ми не встигаємо перезаправляти банкомати».

Сказати, що становище «Промінвестбанку» зараз дуже непросте, значить, пом`якшити дійсність. Насправді ситуація просто ахова. Люди в паніці, вони бояться втратити свої гроші. І такого в Україні вже давно не було – адже ПІБ є одним з найбільших українських банків. Для довідки: банком володіють 63 тисячі акціонерів. Активи «Промінвестбанку» складають 27,5 млрд. грн., і він за цим показником є банком № 6 в Україні.

Але те, що відбувається зараз з «Промінвестбанком» можна віднести лише до окремого випадку. Хмари ж збираються над всією банківською системою України. Про що можуть свідчити свіжі негативні оцінки зарубіжних фінансових експертів.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз України в іноземній і національній валюті зі «стабільного» на «негативний» рейтинги дев`яти українських банків: Сведбанк, АКБ Форум, ПроКредит банк, ВТБ Банк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Правекс-банк, Ощадбанк і Укрексімбанк. А заразом це агентство знизило прогноз в іноземній і національній валюті зі «стабільного» на «негативний» і для всієї України.

А що це означає? А те, що Україні як державі і 9 вказаним банкам іноземці не довіряють. Як країні, так і цим банкам гроші краще у позику не давати – їх можуть не повернути. Ну а якщо вже давати, то під вищий відсоток – для перестраховки.

Проте, як кажуть, біда не ходить одна. Услід за агентством Fitch неприємні коментарі прозвучали від ще однієї міжнародної фінансової організації – Standard & Poor`s.

Агентство S&P днями заявило, що Україну, як і інші країни СНД, чекає серйозна «кредитна корекція», яка примусить банки переоцінити видані позики. Експерти згаданої організації відзначають, що корекція вже почалася через необхідність покрити зовнішні позики на $8,1 млрд., і банки можуть зажадати від компаній дострокового погашення кредитів мінімум на цю суму вже протягом найближчих трьох місяців. Такі сьогоднішні реалії у фінансовій сфері України. Тепер поза сумнівом слід чекати ще більшого посилення кредитної політики вітчизняних комерційних банків, підвищення ставок і зростання величини першого внеску. Адже подібне вже відбувається, через що страждають і бізнес, і населення.

Наприклад, у серпні об`єм виданих кредитів на придбання автомобілів скоротився в Україні на 13% в порівнянні з липнем. Унаслідок чого автопродажі знизилися на 11,4%. Одержати іпотечний кредит співвітчизникам стає з кожним днем все важче, і він стає все дорожчим.

Але ще небезпечнішою для банківської системи може стати паніка населення і підприємців. Адже за проблемами «Промінвестбанку» аналогічні складнощі можуть початися і у інших українських банків – за принципом доміно? А загальний об`єм гривневих депозитів складає на 1 вересня 336, 6 млрд. грн., та ще готівки поза банками - 134 млрд. грн. Разом це відповідає більш ніж $90 млрд., тоді як золотовалютні резерви Нацбанку – всього $38 млрд.

Гадаю, що в таких умовах людям дуже б хотілося почути від державних лідерів відповіді на запитання, що їх хвилюють. А саме: куди котиться вітчизняна банківська система, що буде найближчим часом з гривнею, та й чи гарантує держава збереження внесків громадян у банках?..

Михайло Маркелов