Блокчейн-аукціони та розумні контракти. Що чекає на учасників Blockchain & Bitcoin Conference Kiev 23 вересня

23 вересня у Києві відбудеться Blockchain & Bitcoin Conference 2016. Окремі секції потоку «Експерт» присвячені блокчейн-технології в Fintech і державному управлінні.

Секція Fintech

Представники IBM, Ambisafe, Bitcoin Suisse AG та інших іноземних компаній обміняються досвідом з фінансистами, трейдерами та IT-розробниками.

Йтиметься про майбутнє біржової торгівлі, еволюцію фінансових ринків, інвестиції, майнинг і законодавче регулювання цифрових валют у різних країнах.

Провідний інженер IBM розповість про архітектуру всесвітньо відомого проекту Hyperledger – систему розумних контрактів, завдяки якій компанії створюють власні проекти на базі блокчейну.

Секція Govtech

Розробники революційних для України проектів – e-Auction і e-Vox – розкажуть про їхній потенціал і процес втілення.

e-Auction 3.0 – система електронних аукціонів на базі блокчейну, що унеможливлює корупцію в процедурах оренди та продажу держмайна. Сервіс вже протестували в Одесі, Херсоні та Білій Церкві.

e-Vox – система голосування на блокчейні, що вирішує проблему фальсифікацій під час підрахунків. Проект оцінили на профільному конкурсі в Одесі, наразі його допрацьовують.

Спікери розкажуть про можливості блокового ланцюга і смарт-контрактів як інструментів для встановлення електронної демократії та боротьби з корумпованим управлінням.

Час і місце зустрічі

П'ятниця, 23 вересня, 10:00

Київ, конгрес-хол «Космополіт» (вул. В. Гетьмана, 6)

Контакти:

Маріна Крижевська, PR-менеджер

Телефон: ​+38 (044) 392 06 96, вн.865