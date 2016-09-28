ТМ "Нульовка" належить "Перша приватна броварня" – Carlsberg Україна не зміг виграти суд в українського пивовара

ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!» за результатами розгляду спору низкою вітчизняних судових інстанцій зберегло за собою права інтелектуальної власності на торговельну марку «Нульовка», що закріплені Свідоцтвом України № 47678. Це підтверджується Постановою Вищого Господарського суду України від 13.09.2016 р. у справі № 910/10398/15. Зараз справу повернуто на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Нагадаємо, що вже майже два роки ПАТ «Карлсберг Україна» намагається відсудити у ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!» ТМ “Нульовка”, що є власністю ППБ з 2003 року. Міжнародна компанія неодноразово заявляла, що сама хоче розпочати виробництво продукції під таким брендом в Україні, саме тому й подала позов до суду. Суди першої та апеляційної інстанції першого кола розгляду справи відбулися на користь сьогоднішнього власника ТМ, після чого Вищий господарський суд України повернув справу на новий розгляд. Суди першої та апеляційної інстанції другого кола розгляду пройшли на користь позивача, проте 13 вересня Вищий господарський суд України повернув справу на новий розгляд через недослідженість судами попередніх інстанцій ряду обставин спору.

Отже, остаточного рішення в цьому спорі щодо дострокового припинення прав на ТМ «Нульовка» досі немає, позовна заява ПАТ «Карлсберг Україна» на сьогодні не задоволена, що означає те, що ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!» продовжує зберігати за собою всі права інтелектуальної власності на торговельну марку «Нульовка» у частині всіх товарів 32-го та 33-го Класів за Міжнародною класифікацією товарів і послуг.