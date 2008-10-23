У Росії більше не буде прапорщиків

Міноборони Росії скасовує інститут прапорщиків і мічманів, а їх в майбутньому замінять професійні сержанти-контрактники, повідомив РІА “Новости” співрозмовник у російському військовому відомстві.

Інститут прапорщиків і мічманів був створений у СРСР наприкінці 1971 року.

За словами співрозмовника агентства, планується, що до кінця 2009 року будуть скорочені або переведені на інші посади більше ста тисяч прапорщиків і мічманів.

"Ліквідація інституту прапорщиків і мічманів проводиться в рамках планованих скорочень російських Збройних сил, загальна чисельність яких, до 2012 року має скласти один мільйон чоловік", - сказав він.

Міністр оборони РФ Анатолій Сердюков повідомив 14 жовтня журналістам, що на 2012 рік Збройні сили планується скоротити до одного мільйона військовослужбовців, центральний апарат МО - в два з половиною рази - до 8,5 тисяч осіб, а кількість офіцерських посад в армії і флоті з нинішніх 355 тисяч до 150 тисяч.