Водій загинув у зіткненні мікроавтобуса з поїздом

О 23:45 25 жовтня поблизу села Суворово Армянського району Криму, на регульованому залізничному переїзді, сталося зіткнення мікроавтобусу „Опель” із пасажирським поїздом «Сімферополь - Одеса».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок зіткнення загинув водій мікроавтобуса, і постраждали 2 його пасажирів, які з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до Красноперекопської міськлікарні. Затримка руху поїзду становила 30 хвилин. На місці працювала опергрупа Головного управління МНС України в АР Крим. Правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровані 169 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 28 людей і 195 травмовані.