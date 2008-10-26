Ющенко й Тимошенко звертаються до автомобілістів і дорожників

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства з професійним святом – Днем автомобіліста і дорожника.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“Ваша наполеглива праця має велике значення для функціонування усіх галузей економіки. Завдяки професіоналізмові та сумлінності працівників дорожнього господарства з`являються нові сучасні шляхи, які єднають усі куточки нашої держави, пов`язують Україну зі світом. Саме від стану доріг та злагодженої роботи перевізників залежить якість та своєчасність забезпечення потреб громадян, виробництва, соціальної сфери”, - наголошується у привітанні.

Президент України висловив сподівання, що автомобілісти і дорожники і надалі докладатимуть всіх зусиль для поліпшення перевезень пасажирів та вантажів, прокладатимуть нові маршрути, вдосконалюватимуть транспортну мережу.

В.ЮЩЕНКО побажав усім здоров`я, щастя, добробуту, благополуччя та нових трудових здобутків на благо України.

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Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства з професійним святом.

Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Прем’єр висловила вдячність “дорожникам, мостовикам, автомобілістам, які за невеликий час відновили проїзд на 1201 кілометрі автомобільних доріг загального користування та 147 мостах, які були зруйновані та пошкоджені внаслідок стихійного лиха 23-27 липня ц.р. у шести західних областях країни”. “Знаю, що вам було складно все це зробити в такий стислий строк, але поєднавши ваш досвід та блискавичну роботу уряду з вирішення питання фінансування таких робіт, ми змогли дуже швидко відновити автосполучення в цих регіонах”. – зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що пишається тим, що саме цього року відкрито рух на прекрасно збудованих та реконструйованих автомобільних дорогах Харків - Дніпропетровськ, Кіпті - Бачівськ на ділянці у Чернігівській області, Стрий – Львів - Броди, а автотранспортна галузь має найбільші темпи зростання вантажоперевезень - 129,2 відсотка і пасажироперевезень - 110,8 відсотка.

“Тепер перед дорожниками і автомобілістами стоїть не менш амбітне завдання - підготувати автомобільні дороги до Євро-2012 та забезпечити автотранспортними послугами на європейському рівні”, - зазначила прем’єр і додала: “Мрію і вірю, що разом з вами ми побудуємо, реконструюємо автомобільні дороги України, які відповідатимуть європейським нормам і стандартам, що дасть змогу ефективно інтегруватися до європейської транспортної мережі та стати однією із високорозвинутих транзитних держав”.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала автомобілістам і дороникам міцного здоров’я, щастя, злагоди і плідної праці на благо України.