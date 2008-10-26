Баку виборює у Москви право поховати Мусліма Магомаєва

Азербайджан готується до похорону легендарного співака Мусліма Магомаєва в Баку, хоча офіційних повідомлень про те, що він буде похований саме в Азербайджані, наразі немає.

"Ми сподіваємося, що похорон відбудеться в Баку, і хочемо, щоб це було так. У будь-якому разі ми робимо свої приготування для цього, вже дано вказівки відповідним структурам, щоб провести похорон гідно", - процитувала РІА “Новости” слова голови міністерства культури і туризму Азербайджану Абульфаза Гараєва керівник прес-служби відомства Зохра Алієва.

Водночас, вона ще раз, з посиланням на міністра, зазначила, що "офіційне остаточне рішення (про місце похорону) буде ухвалено завтра (27 жовтня), в робочий день".

Раніше представник посольства Азербайджану в Москві повідомила РІА “Новости”, що артиста поховають на його батьківщині, в Баку. "Там поховані дід співака - знаменитий композитор Муслім Магомаєв і такі відомі діячі мистецтва і культури, як композитор Кара Караєв, співак Рашид Бейбутов", - сказала представник посольства.

Раніше з посиланням на міністра культури Росії Олександра Авдєєва, ЗМІ повідомили, що похорон відбудеться 29 жовтня на Ваганьковському кладовищі в Москві.

Муслім Магомаєв народився 17 серпня 1942 року в Баку. Він навчався в музичній школі при Бакинській консерваторії за класом фортепіано і композиції, закінчив Азербайджанську консерваторію за класом співу Ш.Мамедової.