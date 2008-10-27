Найбільша в Європі вузькоколійка розташована на Рівненщині

На базі найдовшої діючої вузькоколійки в Європі «Зарічне-Антонівка», що сполучає Зарічненський та Володимирецький райони Рівненщини, розробляється відразу декілька туристичних маршрутів.

У 2009 році тут стартуватиме проект «Поліський трамвай», на що з держбюджету буде виділено півмільйона гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили журналістам організатори прес-туру місцями, де курсує знаменита на рівненському Поліссі «кукушка» (місцеві жителі так називають маленький поїзд, який курсує вузькоколійкою).

Зокрема, як повідомив учасникам прес-туру начальник управління економіки Зарічненської райдержадміністрації Іван КОРЕЦЬ, на вузькоколійному маршруті у Володимирецькому та Зарічненському районах в наступному році планують запустити два нові туристичні потяги. Буде створено і 5 туристичних маршрутів. Крім півмільйона гривень державних коштів, 250 тисяч грн. надійдуть з районних бюджетів. Вже у цьому році обласна влада на таку добру справу виділила 100 тисяч гривень.

Окрім проекту "Поліський трамвай" районна влада Зарічного планує розробити й інші туристичні маршрути. Зокрема, подорожі озерами та річками Полісся. Населені пункти, які обслуговує найбільша у Європі вузькоколійка, мають давню історію і подекуди зберегли традиційний устрій життя. На зупинках, які робить «кукушка», можна назбирати грибів, ягід, порибалити чи відпочити на озерах, багатих гліцерином. А віднедавна пропонують відпочинок в агросадибах та участь у традиційних обрядових святах.

Нині квиток на проїзд по всьому маршруту (від с.Антонівка до райцентру Зарічне) довжиною 106 кілометрів коштує всього 6 гривень 70 копійок.